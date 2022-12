Traffico Roma del 16-12-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazionerallentato sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra Settebagni e abbia sulla tangenziale rallentamenti e code dall’uscita di via dei Monti Tiburtini fino a svincolo per Campi Sportivi nel direzione Stadio Olimpico in via di Boccea la polizia locale segnala un incidente con rallentamenti in via della Cellulosa rallentamenti sullaFiumicino Dal raccordo fino alla ponte della Magliana trafficata la via Portuense via della Pisana & via Leone XIII iniziata alle ore 9 una manifestazione a Piazza Madonna di Loreto nelle vicinanze di Piazza Venezia sono possibili deviazioni per le linee bus 51 85 87 e 118 trasporto pubblico per urgenti lavori in via della Magliana nel tratto via del Fosso della Magliana via delle Vigne Sono state Rinviate le linee bus 128 719 e 719 disagi questa ...