Striscia | Tapiro d' oro al governatore della Lombardia Fontana | ' Riscaldamenti a 26 gradi | 7 oltre il limite'

Mediaset Infinity

Rebecca Staffelli ad Amici, chi è la speaker radiofonica figlia dell'inviato dila Notiziad'oro al governatore Fontana In un piano di Palazzo Lombardia, infatti, la temperatura ...Che avesse una marcia in più, la giovane Jolanda lo aveva già dimostrato quando diede una lezione di stile a 'la Notizia', in occasione della consegna delad Ambra per la fine della ... Beppe Sala, Tapiro d'oro per i riscaldamenti a Palazzo Marino "Striscia La Notizia", stasera la consegna del Tapiro D'Oro al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ...La denuncia del programma tv Striscia La Notizia, che ha misurato la temperatura dentro alcune stanze di Palazzo Marino ...