Sinisa Mihajlovic | il cordoglio delle squadre

"Non ho perso solo un paziente, ma anche un amico", racconta la dottoressa Francesca Bonifazi, coetanea di, che ha seguito la malattia del tecnico serbo dal secondo ciclo di chemioterapia in poi ed è stata citata nei ringraziamenti rivolti dai familiari ai sanitari che hanno accompagnato ...Sanremo Giovani si è aperto nel ricordo di, su forte volere del conduttore, Amadeus, che ha preso una decisione: dedicare la serata all'uomo, ancor prima che all'allenatore. La scomparsa di, avvenuta proprio il 16 ... Addio a Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio Mihajlovic ha vissuto i suoi ultimi giorni in piena privacy, contorniato dall'affetto della sua famiglia. Due settimane fa l'incontro con Zeman.Davide Calabria ha scritto un bel pensiero dopo la triste morte di Sinisa Mihajlovic: toccanti le parole utilizzate dal capitano del Milan.