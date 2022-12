Sace a supporto dello sviluppo sostenibile di Lucart

(Di venerdì 16 dicembre 2022)è uno dei più importanti gruppi cartari a livello europeo, noto per brand Tenderly, Grazie Natural e Tutto Pannocarta. Il brand e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto un accordo di finanziamento per un ammontare di 10 milioni di euro assistito da Garanzia Green di. Il finanziamento è finalizzato a sostenere il piano di crescita e didel Gruppoin ottica ESG (Environmental, Social e Governance) e di economia circolare. La linea di credito, infatti, è caratterizzata da un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di precisi target in ambito di sostenibilità. Tali obiettivi prevedono, da un lato, l’ultimazione della linea produttiva di Castelnuovo di Garfagnana (LU) che permetterà alla società di aumentare l’utilizzo di packaging alternativo e, dall’altro, un maggior recupero di cartoni per ...

