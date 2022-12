Mihajlovic | Tempestilli | ' Era una bella persona | un uomo vero e un ragazzo d' oro' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Non ho parole. Avevo un buon rapporto con lui, abita vicino casa mia. Non me l'aspettavo una cosa del genere. Fai fatica ad accettarlo. Era una, unaseria vera, un, und'oro". Queste le parole all'Adnkronos di Tonino, compagno di Sinisa Mihajlovic alla Roma, sulla sua scomparsa oggi. "L'ho visto alla presentazione del libro di Zeman, quindi è stata una cosa repentina che mi lascia senza parole", ha aggiunto l'ex difensore giallorosso.