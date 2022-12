LIVE – Torino-Almeria 1-0 | Amichevole 2022 DIRETTA

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ladiinvernale. Alla “Pinatar Arena” di San Pedro del Pinatar la squadra di Juric affronta l’, quattordicesimo in Liga con 16 punti, nel secondo test invernale dopo la vittoria contro l’Espanyol. Calcio d’inizio alle ore 17. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con lascritta. COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 (36? Schuurs) 36?- GOOL!!! Schuurs sbuca sul corner di Lazaro, prima ci prova di testa ma la palla finisce contro un avversario. Il difensore ci riprova sulla respinta e insacca col destro: 1-0 24?- Doppia conclusione ...

Toro News

... insieme al Centro di Produzione RAI di(che si apre così a un nuovo genere, la fiction per ... la sitcom è caratterizzata non soltanto dall'integrazione di ripreseaction con animazioni in ...... insieme al Centro di Produzione Rai di, che si apre così a un nuovo genere, la fiction per ...- si legge in una nota - la sitcom è caratterizzata non soltanto dall'integrazione di riprese... LIVE! Almeria-Torino 0-1 36' da una battuta di Lazaro è nato il gol di Schuurs, sul passaggio decisivo di un avversario 33' punizione battuta da Miranchuk ma la partita non sembra decollare 22' ...22' ci prova l'Almeria 20' ci pensa Karamoh, palla fuori 16' manca il gol anche Schuurs, pienamente recuperato 14' Karamoh manda alto dopo una bella azione ...