LIVE Biathlon | Sprint femminile Le Grand-Bornand 2022 in DIRETTA | Magnusson a sorpresa in testa davanti a Persson | sesta Vittozzi | Wierer fuori dalle dieci

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 15.23 La nostradelladi Lefinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti! 15.21 Si chiude qui la garadi Le. Prima posizione per: clamorosa doppietta svedese di due atlete che sono andate fortissimo sugli sci quest’oggi. Terza Herrmann-Wick, quarta una sorprendente Chauveau, quinta Eder eche si è difesa al poligono. Tredicesima, 44° Comola, 47° Auchentaller, 68° Passler che ...