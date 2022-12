Ida Platano | fan preoccupati per il suo occhio nero Parla lei “Un dolore atroce | ho…”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nel corso di una diretta di ieri pomeriggio, Idaha fatto preoccupare e non poco i suoi fan. L’ex dama del trono over, che ha lasciato il programma per viversi la sua storia con Alessandro si è mostrata in diretta con un. Il dettaglio non è sfuggito ai suoi follower sempre attenti L'articolo proviene da KontroKultura.