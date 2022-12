È morto Sinisa Mihajlovic | un duro capace di commuoversi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 dicembre 2022)era dovuto nascere due volte. In una vita sola non c’era abbastanza spazio per contenere tutto quello che aveva visto, tutto quello che aveva fatto, tutto quello aveva immaginato lui. “Rivivrei ogni cosa, nello stesso modo. Anche gli sbagli. Perché non esistono vite perfette. E sarebbero pure noiose”, aveva raccontato per i suoi cinquant’anni. Ci sono esistenze che scivolano via, passano quasi senza lasciare traccia. Alcune brillano per il successo, altre restano cupe e piene di dolore. Quella diè stata ogni cosa, una vita tanto piena da racchiuderne i sensi più estremi. Da ragazzo aveva visto l’orrore delle bombe, la guerra fratricida, la fame e il nero dell’animo umano. Il calcio era stato il suo riscatto e il suo trionfo. La famiglia, i sei figli, uno da giovanissimo e cinque da Arianna, e una ...