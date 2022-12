Sampdoria | escluso l’intervento chirurgico per Quagliarella

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Gli esami medici hannoper: il capitano dellanon dovrà operarsi Fabioè stato sottoposto in mattinata ad accertamento ortopedico specialistico il quale ha. Il capitano dellainizierà fin da subito la fase di riabilitazione del caso. Intanto la squadra rientrerà in volo ad Antalya in tarda serata. Per domani, venerdì, Dejan Stankovic ha accordato una giornata defaticante. Sabato, al Calista Sports Center, è invece in programma una doppia seduta. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sampdoria.it

Archiviata la seconda amichevole in casa dell'Adana Demirspor, larientrerà in volo ad Antalya in tarda serata. Per domani, venerdì, Dejan Stankovic ha ...specialistico il quale hal'...Commenta per primo Lasta vivendo un momento difficile, dal punto di vista societario ma anche per quanto ... motivo per cui un approdo di Rosario al momento sembraLe reti di Caputo e Murillo non bastano, l'Adana pareggia in extremis. Blucerchiati in progresso, Stankovic applaude ...Gli esami a cui si è sottoposto il capitano della Sampdoria, Fabio Quagliarella, hanno escluso la necessità di doversi operare al ginocchio ...