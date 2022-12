Non tracciabili o scaduti | sequestrati oltre 6mila chili di pesce tra l’hinterland e la Bassa

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nelle giornate del 14 e 15 dicembre sono stati eseguiti alcuni controlli congiunti tra il Dipartimento Veterinario dell’ATS di Bergamo e personale della Capitaneria di Porto di Venezia, al fine di verificare le modalità di commercializzazione e di somministrazione dei prodotti della pesca, anche in occasione delle prossime Feste Natalizie. “Tali controlli rientrano in un piano di intervento congiunto, già in atto da alcuni anni, che prevede la collaborazione tra ATS Bergamo, Dipartimento Veterinario e Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, e varie Forze dell’Ordine tra cui,al reparto sopra citato, i Carabinieri del NAS, i Carabinieri Forestali, la Polizia Stradale e l’Ispettorato repressione e frodi del Ministero della Salute” ha dichiarato il Antonio Sorice, Direttore del Dipartimento Veterinario dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo. I ...

