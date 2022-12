(Di giovedì 15 dicembre 2022) Gli Stati Uniti daranno il via libera alla consegna di batterie di missili Patriot, l’equipaggiamento di difesa aerea più efficace. La Russia ha dichiarato che in tal caso la Nato diventerebbe un “obiettivo legittimo”. Leggi

Internazionale

... passo dopo passo,sempre più sofisticate: l'artiglieria a lunga gittata, i lanciamissili che consentono di colpire con precisione dietro le linee russe, le primedi difesa aerea e ora i ......di equipaggiamento militare - inclusi droni ed elicotteri - con funzionari del governo vietnamita , aprendo la possibilità per il Vietnam di ridurre la propria dipendenza dallerusse. ... La fornitura di armi all’Ucraina ha varcato una nuova linea rossa - Pierre Haski Gli Stati Uniti daranno il via libera alla consegna di batterie di missili Patriot, l’equipaggiamento di difesa aerea più efficace. La Russia ha dichiarato che in tal caso la Nato diventerebbe un “obi ...Tra i missili che l’Iran sarebbe pronto a fornire alla Russia c’è il Fateh-110, che ha un raggio d’azione di 300 chilometri.