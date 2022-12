Inchiesta Qatar | media | Giorgi ha confessato | gestiva i contanti

Si lavora anche sul' ipotesi che potrebbero esserci vari eurodeputati "a libro paga" del. Del resto, la portata dell'è sottolineata anche dal modo in cui essa è nata: stando ai media ...Leggi Anche: vacanze da 100mila euro, una villa a Cervinia e un 'gigante' negli atti contro i Panzeri Leggi Anche, spunta un pentito - L'Europarlamento destituisce Eva Kaili ...I magistrati belgi non sono stati i primi a mettere le mani sul presunto giro di corruzione nel Parlamento Europeo ad opera del Qatar, il paese che… Leggi ...Sarebbe stato un blitz degli 007 a scoperchiare il vaso di Pandora della corruzione. E si apre anche la pista delle influenze dal Marocco. Fermo confermato per Panzeri e Giorgi ...