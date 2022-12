Eva Kaili era la regina delle criptovalute nel Parlamento Ue A cui però piaceva il cash

E, se l'ex presidente Joseph Blatter è uscito assolto dal processo elvetico, per la vicepresidente destituita del Parlamento di Strasburgo la socialista greca, per il suo compagno Francesco ...La vita di Francesco Giorgi probabilmente è mutata per sempre lo scorso 9 dicembre quando, insieme alla compagna ed ex vicepresidente del Parlamento europeo, l'ex eurodeputato Antonio Panzeri e il direttore generale della Ong No Peace Without Justice Niccolo Figà Talamanca, è stato arrestato dalle autorità belghe con l'accusa di corruzione. ...Soldi cash in cambio di giudizi positivi sulle condizioni di lavoro nel Golfo. Alcuni le chiamano lobby. Secondo i magistrati belgi, è corruzione. E con ...Eva Kaili, deputata della sinistra ed ex vicepresidente del Parlamento europeo dopo lo scandalo che la vede agli arresti a seguito di un’inchiesta giudiziaria su presunte tangenti, è stata con la sua ...