Charlene di Monaco con il suo Principe Alberto festeggia il lieto evento | Sarà una femminuccia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 15 dicembre 2022) l principato diè in festa: presto la famiglia reale si allargherà. Finalmente una buona notizia! Lassaha trascorso un anno veramente difficile. Era proprio durante le scorse feste natalizie che è stata costretta ad allontanarsi da suo marito e dai gemellini per curarsi in una clinica in svizzera. Da palazzo sono solo arrivati comunicati sulla sua condizione di salute ma nello specifico non sappiamo con certezza cosa sia realmente accaduto allassa. Successivamente alle feste passate lontano dai suoi bambini sono iniziati i presunti gossip su un tradimento di suo marito. Lassa appariva sempre molto stanca e soprattutto triste ma è stata la stessa a smentire i tradimenti del marito sottolineando proprio come in quel periodo delicato non solo le sia stato ...