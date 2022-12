Casa | stangata sui mutui | conviene il fisso o il variabile?

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Oggi 15 dicembre si tiene la riunione della BCE e pare ormai certo un nuovo aumento dei tassi che, secondo le attese, potrebbero salire questa volta di 50 punti base, con inevitabili ricadute sulle rate deivariabili. A seguito del nuovo incremento la rata mensile potrebbe aumentare, nei prossimi mesi, di quasi 35 euro, con un aggravio complessivo di circa 180 euro rispetto a inizio anno (+39%). La simulazione “L’Euribor, l’indice di riferimento per ia tasso, tende a cambiare sulla base delle aspettative dei tassi BCE, ma non è detto che lo faccia in misura uguale; per capire quindi come varieranno nel concreto le rate dei mutuatari, bisognerà aspettare di vedere come l’indice si muoverà rispetto alle decisioni della Banca Centrale”, spiega Ivano Cresto, Managing Director prodotti di finanziamento di Facile.it. ...