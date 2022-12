BCE | “Nel 2023 inflazione ancora troppo elevata” Aumentano ancora i tassi di interesse

Leggi su fmag

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Non ci sono buone notizie sul finire di quest’anno: nella giornata di oggi, il Consiglio direttivo della Bce (la Banca Centrale Europea) ha deciso di “innalzare idie prevede ulteriori significativi aumenti, perché l’continua a essere di gran lungae, secondo le proiezioni, si manterrebbe su un livello superiore all’obiettivo per un periodo di tempoprolungato”. La BCE e le preoccupazioni per l’Eurozona I motivi della scelta della BCE non sono – pur– nuovi e non sorprendono. Già da diversi mesi si sono alzati idi(rendendo, di fatto, mutui e prestiti più cari) a causa della spirale inflattiva scatenata dalle conseguenze della guerra fra Russia e ...