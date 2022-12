Abi | tassi nuovi mutui novembre al 3 | 02% | massimo da oltre 8 anni

(Di giovedì 15 dicembre 2022) ROMA – Continuano a crescere i prestiti bancari a imprese e famiglie in Italia, complessivamente con un più 3,1% a2022, rispetto allo stesso mese un anno fa. Lo riferisce l’Abi nel suo rapporto mensile, sulla base dei dati pubblicati dalla Banca d’Italia. I prestiti alle imprese sono cresciuti del 3,1% su base annua, mentre complessivamente quelli alle famiglie del 4% annuo. La crescita prosegue a dispetto degli aumenti suidi interesse, che nel caso deialle famiglie per l’acquisto di abitazioni, al 3,02% a, dal 2,75% del mese precedente, hanno segnato ildall’agosto del 2014, secondo le tabelle dell’Abi. A seguito dei rialzi deiBce, rileva l’Abi, il tasso medio sul totale dei prestiti è salito al 2,96% (2,78% nel ...

