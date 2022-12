Sant’Antimo | apre KFC sull’Appia | è il primo dell’area nord Orari e modalità di consegna

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La multinazionale del food, il ristorante Kfc-Kentucky Fried Chicken,, in provincia di Napoli. E’ il quinto punto vendita in Campania dopo Napoli, Marcianise, Pompei e Mercogliano. Si potrà acquistare il famoso pollo fritto americano in auto, oppure ordinarlo e mangiarlo a casa. Kfc: creati nuovi 60 posti di lavoro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Internapoli

Anche al Sud Italia il gusto di KFC arriva direttamente al volante. Il 15 dicembre, nel napoletano, il primo ristorante del Mezzogiorno con corsia drive - thru, aperta tutti i giorni dalle 11 all'1 per chi vuole acquistare il pollo senza scendere dall'auto.