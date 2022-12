La Salernitana vuole Sirigu | ma lui non è convinto CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Laè interessata a, secondo portiere del Napoli. Sepe infortunato obbliga il club campano a cercare un sostituto. In Turchia il direttore sportivo granata, De Sanctis, ha avuto un colloquio con il portiere. Il Corriere dello Sport ne scrive. “I granata riflettono sudopo l’infortunio di Sepe. In Turchia il portiere ha scambiato più di quattro chiacchiere col ds granata, ed ex compagno di Nazionale, De Sanctis. Dalla Samp, nel caso, potrebbe rientrare dal prestito Contini, zero presenze in campionato”. In un altro pezzo dedicato al mercato della, il quotidiano sportivo torna sul tema scrivendo: “Capitolo portiere. C’è l’interesse per Salvatore(35) del Napoli, ma l’ex Genoa (mai in campo in questa stagione e prima della sosta alle prese con problemi fisici) ...