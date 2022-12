Juve | Chiesa e Vlahovic ai box | saltano il test con l' Arsenal

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) TORINO - Non ci sono solo le condizioni di Bonucci sotto osservazione in casa. Oltre al difensore, che si è fermato per un infortunio rimediato in allenamento e verrà sottoposto a nuovi ...

Oltre al difensore, che si è fermato per un infortunio rimediato in allenamento e verrà sottoposto a nuovi controlli tra dieci giorni, anche Federico Chiesa e Dusan Vlahovic salteranno l'amichevole di sabato 17 dicembre contro l'Arsenal, a Londra. A seguito dei fastidi muscolari accusati negli ultimi giorni, lo staff bianconero ha deciso di lasciare precauzionalmente a riposo i due attaccanti. Durante l'allenamento di ieri Federico Chiesa ha subito prima un duro colpo alla caviglia.