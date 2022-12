Bari | De Laurentiis | «Vorrei arrivare in A nonostante il frustante problema delle multiproprietà»

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Luigi De, presidente del, ha parlato al Corriere dello Sport del momento dele degli obiettivi della società Luigi De, presidente del, ha parlato al Corriere dello Sport del momento dele degli obiettivi della società. Le sue dichiarazioni: «Il terzo posto mi rende orgoglioso. Siamo in linea con le nostre ambizioni.è una macchina importante e su cui abbiamo investito tanto. Polito ha fatto scelte importanti sul mercato, c’è un grande lavoro dietro e poi sul campo Mignani ha saputo creare un gruppo coeso. Cheddira e Caprile sono state le due più grandi sorprese di questo inizio di campionato. Serie B? E’ un torneo dove bisogna fare le scelte giuste.andare in Serie A anche se è ...

Deelogia la squadra Luigi Deriguardo ile la stagione per ora da incorniciare dichiara: 'Per una buona parte del torneo siamo stati una sorpresa, poi ci hanno scoperto e ...... Luigi DeLuigi De: "Il calcio italiano interessa grandi fondi, ilpuò intrigare" Il presidente del, Luigi De, ha rilasciato alcune dichiarazioni al ..."Siamo sicuri di offrire un giuoco speciale, Galliani è molto ambizioso e vuole vincere il campionato...", così Silvio Berlusconi in occasione della festa di Natale del suo Monza. Il patron poi si è i ..."De Laurentiis: 'Sogno con i tifosi. Pronto a investire per un grande Bari'", titola La Gazzetta del Mezzogiorno oggi.