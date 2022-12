Seraphic Eyes | il power rock trio si racconta a We Have a Dream

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) We, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta are la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato. C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione. Quando ho visto i video deinon pensavo fosse anche così divertente dialogare con loro, tanto che il collegamento che ho fatto è uno dei più lunghi nelle dirette We. Anche perché ho deciso di mostrare cinque ...