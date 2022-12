Roma | vandalizzata con una croce celtica la panchina in memoria di David Sassoli

(Di martedì 13 dicembre 2022) È stataoggi 13 dicembre unache aricorda l’ex presidente del Parlamento Europeo, scomparso lo scorso gennaio all’età di 65 anni. Su una delle due targhe presenti sullacommemorativa presente in Largo Marchiafava, nel Municipio II della capitale, è inciso il ricordo: «Uniti nella diversità. Dedicato a, presidente del Parlamento europeo (2019-2022)». I vandali hanno cancellato il nome die, a lato, hanno disegnato una. Ma non solo. Oltre a vandalizzare la targa, i teppisti hanno imbrattato anche l’altra placca, che presenta le dodici stelle dell’Unione Europea, scrivendo la sigla «Cor» e disegnando una svastica al ...

È stataoggi 13 dicembre una panchina che aricorda l'ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli , scomparso lo scorso gennaio all'età di 65 anni . Su una delle due targhe presenti ...La panchina in ricordo dell'ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli in Largo Marchiafava, nel Municipio II aè statala notte scorsa. I simboli nazifascisti sono ..."Un gesto vergognoso, che oltraggia la memoria di uomo di grande spessore e che condanniamo fermamente", denunciano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva ...“Questa notte è stata vandalizzata la panchina dedicata a David Sassoli in Largo Marchiafava, nel Municipio II. Imbrattata con simboli nazifascisti disegnati sulla targa commemorativa e sulla bandiera ...