'Giocheremo come sappiamo. Siamo qui per vincere, non per avere più possesso palla. Domani, però, non credo che la Francia ce lo lascerà. So già che gli europei criticano il nostro gioco, madobbiamo vincere per l'Africa e per i paesi che si stanno evolvendo. Non c'è un unico stile di gioco: la Francia contro l'Inghilterra ha avuto meno possesso ma ha vinto. Sono i migliori'. Così il ...Intervista di Affaritaliani.it a Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana Il- gate ha ... 'Non riguarda tutti i Socialisti, di cui comunquenon facciamo parte, ma non è questo il punto, ... Qatar: Pd, noi danneggiati, parte civile se processo Il vicepresidente dell'esecutivo comunitario, criticato duramente per essersi più volte esposto a favore dell'emirato, ha negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, annunciando che la Commissione ...Questo è il mio gruppo, questi sono i miei ragazzi". Così il centrocampista della Juventus Paul Pogba nel corso di una video chiamata con il compagno di Nazionale Kingsley Coman impegnato in Qatar con ...