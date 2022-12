(Di martedì 13 dicembre 2022) Il 12 dicembreha trasmesso, in seconda serata, Cronache criminali, un programma condotto da Giancarlo De Cataldo. Puntata dedicata agli anni ’70, raccontati attraverso due omicidi, quello di Sergio(1975) e quello di Walter Rossi (1977). Il punto di vista avrebbe dovuto essere super partes, tuttavia i tempi del racconto sono stati diversi: più spazio dedicato a Walter Rossi, meno a Sergio. E’ vero però che il servizio ricostruisce con esattezza, attraverso le parole di Guido Giraudo, tutto l’orrore, tutta lagratuita, tutta l’omertà che gravano sul caso, un giovane martire che Ignazio La Russa ha citato nel suo discorso di insediamento al Senato, insieme a Fausto e Iaio, provocando conati di risentimento in quella parte della sinistra riluttante dinanzi ai ...

Secolo d'Italia

Undel quale la sinistra italiana non si è ancora ravveduta, impegnata oggi più che mai nella cancel culture .'odio rosso e infinito controNon era solodia essere giudicato ieri". Era il 2 marzo 1989. Sette anni prima di un analogo evento da lui citato in Senato, quello del 10 maggio 1996, quando Luciano Violante fu ... L'omicidio Ramelli raccontato su Raiuno. Ma quanta comprensione per la violenza rossa...