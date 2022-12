Ilic già a gennaio | Giuntoli è pronto all’assalto

Commenta per primo Il Napoli ha messo le mani su, centrocampista serbo in forza al Verona come anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione. L'operazione si può chiuderea gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto ...Commenta per primo Ivanè uno dei centrocampisti nel mirino del Napoli . Classe 2001, il serbo èoggetto di una trattativa tra i partenopei e il Verona , club che ne detiene il cartellino: secondo L'Arena i campani ...