Giustizia e intercettazioni | non abbiamo imparato nulla da “Mani Pulite”?

Leggi su velvetmag

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Proporremo una profonda revisione” della disciplina dellee “vigileremo in modo rigoroso su ogni diffusione che sia arbitraria e impropria“. Sono state le parole al Senato del ministro dellaCarlo Nordio. Il quale promette dunque battaglia alle: dalla “diffusione selezionata e pilotata“, che per parte della Magistratura è diventata, per citare ancora le parole di Nordio, uno strumento in Italia “micidiale di delegittimazione personale e spesso politica”. E viene subito alla mente uno dei momenti in cui nella nostra storia repubblicana, la Magistratura ha segnato profondamente la vita politica del nostro Paese: Tangentopoli, che senza ombra di dubbio ha decretato l’inizio del “controverso” rapporto oggi presente in Italia tra la Magistratura come potere e la classe politica stessa. Gettando ...