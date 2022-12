Gianluca Di Marzio | @OfficialUSS1919 | incontro con il @sscnapoli per parlare di Diego #Demme …

Il Milan è intenzionato a rinnovare il contratto di Olivier Giroud, attaccante protagonista al Mondiale con la Francia Secondo quanto riportato daDi, il Milan sta già lavorando per definire il rinnovo di contratto di Olivier Giroud. L'attaccante francese classe 1986 è tra i protagonisti del Mondiale con ben 4 gol realizzati. ...Il Presidente del Brescia Massimo Cellino vorrebbe esonerare Pep Clotet: i nomi per i possibili sostituti per la panchina Secondo quanto riportato daDi, Massimo Cellino sta facendo delle importanti valutazioni su Pep Clotet. Il presidente del Brescia vorrebbe esonerare l'allenatore ma al momento è bloccato dalla situazione ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Milan è intenzionato a rinnovare il contratto di Olivier Giroud, attaccante protagonista al Mondiale con la Francia Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan sta già lavorando per de ...