Gf Vip 7 | Alex Belli lancia una frecciatina ai Vipponi

Leggi su isaechia

(Di martedì 13 dicembre 2022)è stato il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il Vippone, infatti, con il triangolo artistico con Soleil Sorge e l’amore libero con Delia Duran ha tenuto incollati i telespettatori alla trasmissione televisiva. Degli avvenimenti che sono rimasti nel cuore dei suoi fan, che hanno chiesto su Twitter all’attore di tornare a raccontarsi nella Casa del Gf Vip. Una proposta che, però, non è stata accettata dall’ex Vippone, che ha colto l’occasione per criticare il cast., infatti, hato una stoccata contro tutti i protagonisti del Gf Vip 7, definendoli degli individualisti. Per l’attore, l’edizione attuale non sarebbe paragonabile a quella precedente. Ma perché dopo un edizione così forte e piena di momenti iconici e indimenticabili, che senso avrebbe andare anche a ...