devolo presenta i nuovi Repeater 3000 e 5400

Leggi su tuttotek

(Di martedì 13 dicembre 2022)ripetitori WiFi 6 Mesh per connessioni stabili ad alta velocità, il WiFi per smart home multi device Arrivano in Italia iWiFi 6e WiFi 6di. Progettati per espandere il WiFi domestico con prestazioni ancora più rapide e potenti, iripetitoricombinano le funzioni smart mesh con il WiFi 6. Facili da installare, si integrano alla perfezione in qualsiasi ambiente domestico. Disporre di un WiFi ad altissimezioni per la gestione efficiente dello smart working o per ...