Centrodestra a gonfie vele | sorpasso clamoroso Pd a un passo dal baratro

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ilè sempre più forte del consenso degli italiani. L'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 conferma la tendenza e registra unrilevante tra le forze politiche. La coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia allunga rispetto al centrosinistra. Il partito della premier Giorgia Meloni è saldamente al comando dei partiti con il 30,8%. Cresce dello 0,5% il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che si porta al 17,1%. Ormai il divario con il Partito democratico alle prese con la dolorosa successione alla segreteria. Il Pd perde lo 0,3% rispetto alla scorsa settimana e cala al 15,1%. Siamo a undallo scivolamento sotto la soglia psicologica del 15 per cento. Il partito di Matteo Salvini cresce dello 0,4% e si porta all'8,5% completando il ...

... il ministro della Difesa ha anche negato con più vigore le evidenti spaccature che percorrono in modo sempre più profondo la coalizione di. Se Fratelli d'Italia va avanti avele ...... dopo la scelta del resto del, contestata dal suo partito, di lasciare fuori dal cda ...dai risultati di Esterno Notte di Marco Bellocchio e dei Mondiali che stanno andando avele, ... Crosetto nega le spaccature del Centrodestra e sposta l'attenzione su Conte. Per il ministro, il leader dei 5S “fomenta l'odio” Il centrodestra e il Governo Meloni possono dormire sonni tranquilli, cullandosi sugli allori del feeling che hanno con la nazione Nient’affatto. I rapporti all’interno della coalizione sono solo app ...Volano stracci tra il ministro della Difesa Crosetto e il presidente del M5S Conte sull’invio di armi in Ucraina.