Snowboard parallelo | Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo 2022 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dopo l’esordio stagionale a Winterberg, dove sono arrivate la vittoria di degli svizzeri Gian Casanova e Ladina Jenny nel PSL a squadre e le vittorie degli austriaci Sabine Schoeffmann e Alexander Payer nei due PSL individuali, ladelsi sposterà in questo fine settimana a(Italia). Questa seconda tappa si svolgerà interamente sabato 17 dicembre: si inizierà alle ore 14:00 con le due qualificazioni del PGS, per poi passare alle due fasi finali dalle 18:00 alle 19:20 circa. Le le gare disi potranno vedere in diretta tv su Eurosport 1 e in direttasu Eurosport Player e Discovery Plus. OA Sport vi fornirà invece la DIRETTA LIVE scritta di tutte le fasi finali.: nel PSL di Winterberg ...

