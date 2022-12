Milan | senti Ibra | 'Il futuro è così luminoso che servono occhiali da sole'

Tuttocampo

Commenta per primo Mattia Caldara , in prestito dalallo Spezia , svela a La Nazione i propri sogni per il futuro: 'Gli spezzini mi stanno facendo sentire parte integrante della città. Amo la tranquillità e la serenità che si respirano, le ...Commenta per primo L'ex centrocampista El Haddaoui ha elogiato il marocchino Ziyech (corteggiato anche dalsul mercato), che ha trascinato la sua nazionale ai quarti di finale ai Mondiali in Qatar. Milan, senti Calabria: "Ho recuperato dall'infortunio: ecco i nostri obiettivi. Su Napoli e Tottenham..." Francia-Giroud – La Francia è l’ultima semifinalista dei Mondiali 2022. La partita vinta contro l’Inghilterra ha regalato una gioia ai tifosi francesi e al gruppo di Didier Deschamps. Ancora una volta ...La carriera di un ex Milan abbastanza chiacchierato non è decollata dopo l'addio all'Italia: ora un nuovo trasferimento risulta un problema.