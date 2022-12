Lazio | il programma del ritiro in Turchia | date e orari delle amichevoli

ROMA - Lainizia la fase 2 del ritiro invernale. Alle 15 partenza per la Turchia, destinazione Manavgat. Sino a sabato allenamenti e amichevoli, poi il rientro a Formello per preparare la prima partita ...... "La prima regione a mobilitarsi sarà la Calabria con lo sciopero e la manifestazione in... Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana eROMA - La Lazio inizia la fase 2 del ritiro invernale. Alle 15 partenza per la Turchia, destinazione Manavgat. Sino a sabato allenamenti e amichevoli, poi il rientro a Formello per preparare la prima ...Prevista per la giornata di oggi la riunione della Commissione riforme della Lega Serie A. Si tratta di un'assemblea importante per confrontarsi con i club di Serie A sulle riforme da ...