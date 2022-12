La Primavera ritrova la vittoria in casa dell’Albinoleffe

Leggi su seriea24

(Di lunedì 12 dicembre 2022)i tre punti la SPALdi mister Vito Grieco, che batte 1-2 in rimonta i padroni di, nella sfida valida per la 12° giornata del Campionato2. Dopo soli otto minuti i padroni dipassano in vantaggio, con il cross dalla destra di Malanchini e per Angeloni che di testa piazza la sfera dove Abati non può nulla. Nella ripresa, tuttavia, i biancazzurri cambiano subito il ritmo e bastano due giri di lancette a Contiliano per realizzare il gol del pareggio su calcio di punizione. A poco meno di venti minuti dal termine, poi, ci pensa il subentrato Puletto a concludere la rimonta, insaccando il gol del 1-2 che regala laalla SPAL. I biancazzurri salgono così in terza posizione a quota 25 punti, a soli due punti di ...