Juve Stabia | una squadra a km0 | nessuna come le vespe nel girone C

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na) – Quando si dicefatta in casa, allora si deve parlare, per forza di cose, della, formazione campana impegnata nelC di Serie C. Da anni il settore giovanile stabiese sta lavorando alacremente per fare in modo che si possano abbattere i costi crescendosi gli atleti in maniera del tutto autonoma. La società campana, in questo, è stata lungimirante e il risultato conseguito in questa stagione la dice lunga: laè prima nelC per quanto riguarda i giocatori cresciuti nel settore giovanile ed entrati in orbita prima. Questo senza contare i tanti atleti in giro per l’Italia e capaci di mettersi in mostra in tutte le ...