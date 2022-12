Fusione nucleare | cosa significa l’annuncio dagli Usa atteso per domani e perché potrebbe cambiare le nostre vite – L’intervista

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 dicembre 2022)è previsto un comunicato da parte del Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti cherappresentare una tappa storica nel cammino ancora irto di ostacoli verso l’uso su scala industriale dell’energia a. I fisici del Federal Lawrence Livermore National Laboratory in California sarebbero riusciti per la prima volta a ottenere più energia di quanta viene spesa per attivare il processo. Questo è quanto viene riportatoarticoli del Washington Post e del Financial Times. Secondo il fisico Arthur Turrel «se questa scoperta sarà confermata, stiamo testimoniando un momento storico». Il fisico e divulgatore del progetto “La fisica che non ti aspetti” Enrico D’Urso spiega a Openpotremmo aspettarci a partire dai prossimi giorni. Come funziona la ...