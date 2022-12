Calendario Atp 2023 | le date di tutti i tornei mese per mese

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ilcompleto della nuova stagione Atp, per quanto concerne l’annata. Di seguito tutte le informazioni utili. Come grande novità di questo nuovo ciclo del tennis maschile vi è il prolungamento degli Internazionali BNL d’Italia, affascinante e storico evento in quel di Roma, il quale si svolgerà nell’arco di 12 giorni totali durante ildi maggio. Importantissimi e ambiti anche i soliti quattro Slam che caratterizzano il circuito maggiore, ossia Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open, rigorosamente in ordine di disputa dei. Il ranking di fine 2022 ci dice che il tennis ha un nuovo re ed è Carlos Alcaraz, ma le variabili che hanno contraddistinto la scorsa annata sono state tante. E Novak Djokovic quando è stato presente sul circuito ha ampiamente dimostrato di ...

