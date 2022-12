La protagonista più amata di Downton Abbey torna con The Hanging Sun | un thriller tratto da Jo Nesbø in cui svela un volto sorprendente E si racconta in tutta la sua fragilità

Leggi su iodonna

(Di domenica 11 dicembre 2022) Lady Sybil (Jessica Brown Findlay) è viva, e lotta assieme a noi. Solo che ha cambiato pelle: non è più la sensibile figlia del conte di Grantham, l’idealista che insposa lo chauffer (e muore dando alla luce una bambina, una puntata da record di ascolti). In TheSun-Sole di mezzanotte, ildiretto da Francesco Carrozzini edal libro di Jo(dal 12 dicembre in esclusiva su Sky Cinema e Now), è Lea e vive con il figlio in un villaggio in mezzo al nulla in Norvegia, vittima del padre fanatico religioso e del cognato. Ma l’incontro con un fuggitivo (Alessandro Borghi) che – come lei nasconde un segreto innesca una storia avvincente. Jessica Brown Findlay sul red carpet di “TheSun” alla 79esima Mostra del Cinema di ...