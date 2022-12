Inghilterra-Francia | Bellingham critica l’arbitro | “Inadatto per gare di questo livello”

(Di domenica 11 dicembre 2022) A Judenon è piaciuto l’arbitraggio di Wilton Sampaio in, match dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Il talento del Borussia Dortmund hato il direttore di gara brasiliano nell’intervista post gara ai microfoni di ITV: “A mio parerenon è stato bravo. Una giornata storta può capitare a tutti, giocatori o arbitri. La verità è che non avrebbe dovuto arbitrare un incontro di“. SportFace.

Commenta per primo Gareth Southgate , CT dell', ha parlato ai microfoni di ITV dopo l'eliminazione dal Mondiale maturata questa sera per mano della: 'La prestazione è stata all'altezza delle aspettative, ma le partite si ...Adrien Rabiot giocatore dellae della Juventus legge così il successo di misura sull'nei quarti di finale del Mondiale. "È stata una partita molto impegnativa, molto combattuta, e ...Mondiali Qatar 2022, Macron commenta il successo: "Mancano ancora due tappe". Macron ha commentato la vittoria della Francia sull'Inghilterra per 2-1.(Adnkronos) – Vittoria storica per la Francia contro l’Inghilterra. Una rivalità politica, economica, culturale, sportiva che dura da sempre. Ma nel calcio, al livello più alto dei Mondiali, i ...