Inghilterra | durissima apertura del Daily Star | «Merde!»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 dicembre 2022) La prima pagina deldopo l’eliminazione dell’contro la Francia: «Merda! Maledetti dai rigori» Il tabloid britannicoapre con una copertina piuttosto eloquente dopo la sconfitta dell’contro la Francia. Il titolo, sia chiaro è da leggere con pronuncia francese, come esclamazione, e non come l’insulto italiano Sunday's front page – ITV curse strikes again ? #TomorrowsPapersToday https://t.co/tIoR6SHkK6 pic.twitter.com/2Nr6BOsmOq—(@) December 10, 2022 «Merda! Adesso dobbiamo andare a fare le compere di Natale? Maledetti dai rigori e da ITV». L'articolo proviene da Calcio News 24.