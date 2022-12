Giubileo Roma | via libera alle opere Gualtieri | ' Ora i lavori possono partire'

(Di domenica 11 dicembre 2022) C'è il viae si 'è in attesa degli ultimi passaggi per andare in Gazzetta. E quindi stiamo oramai parlando di giorni per poter'. Già la prossima settimana, nelle vesti di ...

... la stazione Farnesina sarà pronta nel 2032' 'Per il decreto - ha spiegato il sindaco di- ho ... spera che siano presentati i primi bandi di gara dai soggetti attuatori (la Società del, ...... quella centrale e la cui stazione di Porta Metronia (ex Amba Aradam) sarà aperta anche il... leggi anche, metro C a rischio: "Non ci sono più soldi, se il governo non interviene si ferma ... Giubileo, Gualtieri è ottimista: “A giorni l’avvio dei lavori” La Capitale continua a sviluppare il proprio progetto per migliorare la mobilità e prevede il prolungamento della metro A, metro B e metro C. Ecco tutto quello che c'è da dire.Due incontri in pochi giorni Il sindaco, già nella giornata del 6 dicembre, aveva incontrato il ministro dei trasporti Matteo Salvini per parlare degli “investimenti infrastrutturali per Roma, a ...