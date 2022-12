Ex Inter | 'La Samp? Non potrei dire di no'

Queste le riflessioni del brasiliano exsulla rassegna iridata esternate al Secolo XIX: "Senza l'Italia tifavo Brasile, l'eliminazione ai playoff contro la Svezia è una delle delusioni ...Continua L'ULTIMO ALLENAMENTO CON I COMPAGNI L'INFORTUNIO CONTRO LALA CONVOCAZIONE CON IL BELGIO LA PARTENZA PER IL KUWAIT SALTA L'ALLENAMENTO PRIMA DEL CANADA LE PAROLE DI MARTINEZ L'ESORDIO ...La Sampdoria batte in un match amichevole il TS Galaxy per 5 a 1, nota di merito a Gabbiadini che ha realizzato una tripletta ...Ritiro Sampdoria: alla scoperta di Lorenzo Villa, baby difensore convocato da Dejan Stankovic per la preparazione invernale in Turchia Lorenzo Villa è uno dei giovani della Sampdoria Primavera che Dej ...