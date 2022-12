Cittadella – Bari 0 – 3

...la partita in diretta Il pronostico Nelle ultime tre partite che hanno visto protagonista il Modena i gol non sono mai mancati e potrebbe essere così anche a, che nella trasferta diè ......30 CS Universitatea U - Banca Transilvania Cluj - Napoca - Joventut 98 - 82 Visualizza Eurocup CALCIO - SERIE B 12:30 Parma - Benevento 0 - 1 15:000 - 3 15:00 Cosenza - Brescia 1 - ..."Vogliamo il risultato, una questione di testa", titola il Resto del Carlino. Tesser e il match in Puglia dopo il pari beffa.Il Bari ha risollevato la testa nella temibile trasferta di Cittadella, offrendo una prestazione travolgente – 3-0 all’ostica squadra granata, pur reduce da una storica affermazione in casa del Genoa ...