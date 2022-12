Sta sulle balle Con chi se la prende Conte in tv | è caos

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022) Giuseppesi toglie più di un sassolino dalla scarpa. Ospite de La Confessione di Peter Gomez, il leader del Movimento 5 Stelle si scaglia contro l'acerrimo nemico: Matteo Renzi. L'ex premier infatti è convinto che il numero uno di Italia Viva ce l'abbia "tanto" con lui. Il motivo? "Credo che imputi a me il suo insuccesso. Cioè, lui non riesce a comre che staagli italiani di suo, senza che ci sia io". Ma non finisce qui, perchérincara la dose: "È un indomito nell'attaccare. Credo ci sia una dimensione egolatrica, quindi lui, nel momento in cui ha avuto un grande successo in politica, ha pensato che il successo gli fosse dovuto a vita e questo ha alimentato il suo ego". Poi però qualcosa è cambiato: "Adesso - spiega -, invece, che ha conosciuto ...