Hunziker Trussardi | arriva l’indiscrezione bomba che fa tremare i fan Cosa è successo

Se da un lato la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha optato per la separazione con Francesco Totti, Michelleha detto addio (per sempre) all'ex marito Tomaso, mentre Melissa ...Una cosa è certa: dopo che è finita tra Totti e Ilary , tra Claudio Amendola e Francesca Neri , tra Michellee Tomaso, ormai non ci si stupisce più di nulla.Dopo la rottura, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi erano stati paparazzati insieme nelle ultime settimane. Ma come stanno davvero le coseFisico mozzafiato per Michelle hunziker che si mostra in bikini e sorridente mentre sta trascorrendo alcuni giorni in montagna a St. Moriz. «Buongiorno! Si parte con la piscina ...