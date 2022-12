Gf Vip 7 | torna il sereno tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi | “Mi era dispiaciuto vederti triste e non ho resistito…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sembrerebbe essereto ilfraed. La coppia nei giorni scorsi si era allontanata per alcune incomprensioni, ma dalle effusioni che i due si sono scambiati sotto le coperte del Van dovrebbe essere tutto passato! Alcune osservazioni di Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro, secondo i quali la Vippona dormiva consolo per una strategia, avevano portato in un allontanamento fra i due. Sembrava che quella complicità vista nelle ultime settimane fosse scomparsa. L’ex naufrago poi ci era rimasto male per quanto avrebbero potuto percepire dall’esterno. Mi dà fastidio il messaggio che arriva fuori. Smentisce quello che c’è stato.non gli ha nascosto le sue difficoltà ...