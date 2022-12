Conte non fa sconti a Di Maio e mette in riga Renzi

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un colpo a Luigi Die un altro a Matteo. Non le manda a dire il presidente M5S Giuseppeai due politici che hanno rappresentato (e nel caso dirappresentano ancora) una spina piantata nel fianco del Movimento 5 Stelle. Il leader M5Snon le manda a dire e conferma la causa agli scissionisti per la restituzione del Tfr Dall’ex compagno di viaggio, fino alla scissione e alla rovinosa débâcle elettorale di Impegno Civico,pretende il rispetto dei patti: “Perché Die gli altri scissionisti dovrebbero restituire i soldi? In virtù di un regolamento che Diha elaborato, proposto e fatto approvare dal Comitato di garanzia dell’epoca”, taglia corto il leader M5S ospite a La Confessione sul Nove. Insomma, l’ipotesi di ...

dai sondaggi emerge che il Pdè percepito al di fuori di uno schieramento. Quale lo decideranno i militanti democratici. La situazione del M5S. Anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe, da ...'Ovviamentepossiamo lasciar cadere la cosa. È un impegno che hanno assunto loro', ha risposto. Nello specifico, l'oggetto del contendere riguarda l'assegno di solidarietà, altrimenti detto ...È lo rompe tre volte. Lo rompe perché il Pd perde, perché non riesce ad essere tessitore di alleanze e perché il "traditore" Conte si rivela più vivo che mai, alla faccia del "leale" Di Maio che ...