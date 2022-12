Ballando con le Stelle non va in onda oggi | 10 dicembre | quando tornerà su Rai1?

Leggi su optimagazine

(Di sabato 10 dicembre 2022)con lenon va in, 10, ed è inutile attendere le 22.00, almeno questa sera. Se la scorsa settimana i fan si sono dovuti accontentare di un cambio orario, questa volta le cose andranno diversamente per i ballerini vip di Milly Carlucci. I cambiamenti subiti dal programma in queste settimane a causa dei Mondiali in Qatar hanno fatto slittare la prima semifinale e adesso le cose sono destinate a cambiare per via dell’incontro che vede protagoniste Inghilterra e Francia.con lenon va in, 10, e alloraci saranno le ultime due puntate? Il prossimo appuntamento con il dancing show di Rai 1 dovrebbe andare in scena sabato 17 ...